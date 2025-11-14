Milano 13:36
43.823 -2,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:36
9.632 -1,79%
Francoforte 13:36
23.674 -1,53%

Francoforte: calo per Teamviewer

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Teamviewer
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Teamviewer, che mostra un decremento del 2,93%.

La tendenza ad una settimana di Teamviewer è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,74 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5,9. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```