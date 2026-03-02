Milano 17:26
Male Lufthansa sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca, che passa di mano in perdita del 6,36%.

Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del vettore aereo tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,719 Euro. Primo supporto visto a 8,181. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7,851.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
