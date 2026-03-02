Male Lufthansa sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea tedesca
, che passa di mano in perdita del 6,36%.
Lo scenario su base settimanale di Lufthansa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del vettore aereo tedesco
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,719 Euro. Primo supporto visto a 8,181. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7,851.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)