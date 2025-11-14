Milano 13:39
43.811 -2,11%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:39
9.629 -1,82%
Francoforte 13:38
23.661 -1,58%

Londra: calo per ICG

Londra: calo per ICG
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di ICG mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,7 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
