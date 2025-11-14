Londra: calo per ICG

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, in flessione del 2,84% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di ICG
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 18,7 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 19,09. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 18,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)