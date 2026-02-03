Amundi, afflussi netti record di 88 miliardi di euro nel 2025 e utile ante imposte a +6%

Amundi

Crédit Agricole

ICG

(Teleborsa) -, colosso europeo della gestione del risparmio e controllato da, ha comunicato che glial 31 dicembre 2025 sono aumentati del 6,2% su base annua, raggiungendo il massimo storico di 2.380 miliardi di euro. Questo incremento riflette gli elevati afflussi netti e un effetto favorevole di mercato e cambi di +62 miliardi di euro, anche considerando il deprezzamento del dollaro statunitense e della rupia indiana rispetto all'euro (rispettivamente -11% e -16%).Glidell'anno hanno raggiunto +87,6 miliardi di euro, di cui +20,9 miliardi di euro nel quarto trimestre. Gli afflussi netti annuali sono stati trainati dagli, +81 miliardi di euro (+24 miliardi di euro nel quarto trimestre), entrambi nella gestione passiva (+76 miliardi di euro, +21 miliardi di euro nel quarto trimestre), inclusi gli ETF (+46 miliardi di euro, +18 miliardi di euro nel quarto trimestre), e nella gestione attiva (+13 miliardi di euro, +5 miliardi di euro nel quarto trimestre), grazie alle strategie obbligazionarie e multi-asset.I ricavi netti rettificati sono ammontati a 3.417 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al pro forma del 2024. L'è salito a 1.354 milioni di euro. Escludendo il contributo fiscale straordinario, avrebbe raggiunto i 1.428 milioni di euro, in aumento del +3% rispetto al 2024."Il 2025 segna il"Invest for the Future", con afflussi netti record di +88 miliardi di euro, ben diversificati tra i nostri segmenti di clientela, le nostre competenze e le nostre aree geografiche, e un patrimonio gestito al suo massimo livello, pari a 2.380 miliardi di euro - ha commentato la- Questo slancio si riflette nei nostri risultati: l'utile ante imposte è in crescita del +6% su base annua, trainato dalla crescita delle commissioni di gestione e dei ricavi tecnologici, mantenendo al contempo la nostra efficienza operativa leader di settore"."Dopo aver investito con successo il capitale in eccesso in quattro operazioni di M&A creative e di valore, proponiamo ora un dividendo di 4,25 euro per azione per il 2025 e la- ha aggiunto - In linea con l'obiettivo del nostro nuovo piano, abbiamo lanciato diverse soluzioni innovative, tra cui il nostro primo fondo monetario tokenizzato e fondi tematici sulla biodiversità. Abbiamo inoltre stretto nuove partnership con operatori digitali e in nuove aree geografiche, e ci siamo aggiudicati un importante mandato di soluzioni pensionistiche in Irlanda. Infine, la nostra partnership strategica conapre nuove promettenti prospettive. Nel 2025, abbiamo concluso con successo il nostro piano strategico, sostenuti dalle nostre posizioni di leadership e da fattori di crescita diversificati.nella nostra capacità di accompagnare efficacemente i nostri clienti nelle nostre numerose aree di competenza".