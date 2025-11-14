Milano 13:39
43.811 -2,11%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:39
9.629 -1,82%
Francoforte 13:39
23.654 -1,61%

Madrid: Acciona in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Acciona in forte discesa
Pressione sulla società elettrica spagnola, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,09%.
Condividi
```