Milano 11:51
45.785 -1,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:51
10.612 -0,69%
Francoforte 11:51
25.068 -0,83%

Migliori e peggiori
Madrid: movimento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola, che mostra un decremento dell'1,93%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 199,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 196,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 203,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
