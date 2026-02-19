Madrid: movimento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola
, che mostra un decremento dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acciona
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 199,9 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 196,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 203,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)