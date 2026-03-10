Milano 13:44
44.967 +2,14%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:44
10.395 +1,42%
Francoforte 13:44
23.890 +2,05%

Madrid: andamento sostenuto per Acciona

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Acciona
Rialzo marcato per la società elettrica spagnola, che tratta in utile del 3,55% sui valori precedenti.
Condividi
```