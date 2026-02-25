Madrid: balza in avanti Acciona

società elettrica spagnola

Ibex 35

Acciona

società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,96%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve dellaè in rafforzamento con area di resistenza vista a 211,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 204,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)