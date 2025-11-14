Madrid: calo per Caixabank

banca spagnola

Caixabank

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,59%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo dell'classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,42 Euro e primo supporto individuato a 9,25. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)