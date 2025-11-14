Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola
, che mostra un decremento del 2,59%.
La tendenza ad una settimana di Caixabank
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo dell'istituto di credito spagnolo
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,42 Euro e primo supporto individuato a 9,25. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)