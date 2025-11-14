Milano 13:40
Madrid: giornata depressa per Grifols

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Grifols
(Teleborsa) - Ribasso per la società farmaceutica e chimica spagnola, che presenta una flessione del 2,65%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Grifols più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Grifols resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,82 Euro. Supporto visto a quota 10,53. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
