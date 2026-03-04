Madrid: positiva la giornata per Grifols

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società farmaceutica e chimica spagnola
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.
La tendenza ad una settimana di Grifols
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Grifols
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,87 Euro con area di resistenza individuata a quota 10,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)