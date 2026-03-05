Milano 14:14
45.239 -0,22%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:14
10.547 -0,20%
Francoforte 14:14
24.159 -0,19%

A Madrid, forte ascesa per Grifols

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid, forte ascesa per Grifols
Brillante rialzo per la società farmaceutica e chimica spagnola, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,60%.
Condividi
```