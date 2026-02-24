Milano 11:06
46.587 -0,24%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:06
10.671 -0,13%
Francoforte 11:06
24.964 -0,11%

Madrid: scatto rialzista per Endesa

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scatto rialzista per Endesa
Grande giornata per la società energetica spagnola, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,15%.
Condividi
```