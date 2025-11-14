Milano 10:05
44.407 -0,78%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:05
9.707 -1,02%
Francoforte 10:05
23.886 -0,65%

Madrid: vendite diffuse su MERLIN Properties SOCIMI

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso scomposto per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che esibisce una perdita secca del 6,52% sui valori precedenti.
