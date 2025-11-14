New York: andamento rialzista per Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di petrolio e gas naturale
, che tratta in utile del 3,32% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marathon Petroleum
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marathon Petroleum
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marathon Petroleum
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 203,3 USD. Primo supporto a 197,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 193,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)