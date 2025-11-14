Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:33
25.141 +0,59%
Dow Jones 18:33
47.286 -0,36%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

New York: andamento rialzista per Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore di petrolio e gas naturale, che tratta in utile del 3,32% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marathon Petroleum rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Marathon Petroleum. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Marathon Petroleum evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 203,3 USD. Primo supporto a 197,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 193,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
