Relay Marathon 2026: UniCredit conferma il Title Sponsor e mobilita 280 runner

(Teleborsa) - UniCredit
rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio sostegno alla Relay Marathon
, la staffetta benefica che accompagna la Milano Marathon, che tornerà in città domenica 12 aprile 2026. Anche per questa edizione, la UniCredit Relay Marathon
si conferma un'iniziativa centrale per il coinvolgimento delle persone del Gruppo e per il sostegno concreto alle Organizzazioni Non Profit,
trasformando la corsa in un'esperienza di sport, solidarietà e partecipazione collettiva.
Saranno 280 i runner UniCredit
– tra dipendenti, amici e familiari – che prenderanno parte alla gara indossando la maglia dell'UniCredit Running Team.
In fase di iscrizione ogni team sceglierà di sostenere con una donazione volontaria una delle Associazioni aderenti al Charity Program,
presenti contestualmente sul ilMioDono.it, la piattaforma UniCredit dedicata alla raccolta fondi sui progetti sviluppati dal Terzo Settore.
Le donazioni raccolte saranno destinate alle Organizzazioni Non Profit associate ai primi tre team UniCredit meglio classificati e verranno raddoppiate grazie a un'ulteriore donazione speciale effettuata da UniCredit, amplificando l'impatto sociale dell'iniziativa.
Il supporto di UniCredit alla Relay Marathon
è reso possibile grazie al Fondo Carta Etica
destinato ad iniziative di solidarietà sul territorio.