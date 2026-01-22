Relay Marathon 2026: UniCredit conferma il Title Sponsor e mobilita 280 runner

(Teleborsa) -rinnova per il terzo anno consecutivo il proprio sostegno alla, la staffetta benefica che accompagna la Milano Marathon, che tornerà in città domenica 12 aprile 2026. Anche per questa edizione, lasi conferma un'iniziativa centrale per il coinvolgimento delle persone del Gruppo e per il sostegno concreto alle Organizzazioni Non Profit,trasformando la corsa in un'esperienza di sport, solidarietà e partecipazione collettiva.Saranno– tra dipendenti, amici e familiari – che prenderanno parte alla gara indossando laIn fase di iscrizione ogni team sceglierà di sostenere con una donazione volontaria una dellepresenti contestualmente sul ilMioDono.it, la piattaforma UniCredit dedicata alla raccolta fondi sui progetti sviluppati dal Terzo Settore.Le donazioni raccolte saranno destinate alle Organizzazioni Non Profit associate ai primi tre team UniCredit meglio classificati e verranno raddoppiate grazie a un'ulteriore donazione speciale effettuata da UniCredit, amplificando l'impatto sociale dell'iniziativa.Ilè reso possibile grazie aldestinato ad iniziative di solidarietà sul territorio.