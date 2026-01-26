CVC acquisisce la statunitense Marathon Asset Management per 1,2 miliardi di dollari

CVC

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity quotato ad Amsterdam, e Marathon Asset Management, importante società statunitense della gestione del credito, hanno annunciato checon un corrispettivo base valutato fino a 1,2 miliardi di dollari.L'operazione, grazie alle posizioni di leadership di Marathon nei settori del credito basato su asset, immobiliare, opportunistico e pubblico. Queste competenze sono complementari alla leadership di mercato di CVC nel liquid credit, dove è il gestore CLO numero 1 in Europa, e nel direct lending europeo, dove è tra i primi tre gestori.Una volta completata, la combinazione di CVC Credit e Marathon aumenterà il, creando un gestore del credito globale multi-asset di livello mondiale con capacità di investimento su larga scala sia nel credito privato che in quello pubblico. L'operazione si aggiunge ai piani esistenti di CVC per una crescita a due cifre del FPAUM a 200 miliardi di euro entro il 2028."L'espansione della capacità di credito negli Stati Uniti per integrare la nostra piattaforma europea leader di mercato è stata una chiara priorità per CVC e siamo lieti di collaborare con Bruce, Lou e il team - ha commentato il- L'eccellente track record di Marathon in diversi cicli, unito alla sua cultura orientata alle performance e agli investimenti, si allinea perfettamente con l'approccio di CVC".Il corrispettivo finale di 1,2 miliardi di dollari comprende. L'operazione include anche un earn-out legato alla futura performance finanziaria di Marathon nel periodo compreso tra l'anno fiscale 2027 e l'anno fiscale 2029, fino a un massimo di 200 milioni di dollari in contanti e 200 milioni di dollari in azioni CVC.di Marathon, che cambierà il proprio nome in CVC-Marathon. Bruce Richards entrerà a far parte del board di CVC e, insieme ad Andrew Davies, sarà responsabile della gestione dell'attività combinata di credito di CVC.