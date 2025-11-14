Milano 16:57
44.006 -1,68%
Nasdaq 16:57
25.030 +0,15%
Dow Jones 16:57
47.155 -0,64%
Londra 16:57
9.688 -1,22%
Francoforte 16:57
23.854 -0,78%

New York: brillante l'andamento di DoorDash

Rialzo marcato per il leader americano delle consegne di pasti, che tratta in utile del 3,24% sui valori precedenti.
