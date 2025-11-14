Milano 16:57
44.006 -1,68%
Nasdaq 16:57
25.030 +0,15%
Dow Jones 16:57
47.155 -0,64%
Londra 16:57
9.688 -1,22%
Francoforte 16:57
23.854 -0,78%

New York: in calo United Health

(Teleborsa) - Ribasso per la big delle assicurazioni sanitarie, che presenta una flessione del 2,63%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo dell'assicuratore sanitario resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 327,1 USD. Supporto visto a quota 321,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 332,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
