Milano 16:58
44.012 -1,66%
Nasdaq 16:58
25.036 +0,17%
Dow Jones 16:58
47.159 -0,63%
Londra 16:58
9.688 -1,22%
Francoforte 16:58
23.863 -0,74%

New York: scambi in positivo per DoorDash

Migliori e peggiori
New York: scambi in positivo per DoorDash
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader americano delle consegne di pasti, che tratta in utile del 3,24% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che DoorDash mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a -1,19% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DoorDash, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 195,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 204,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 189,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```