New York: scambi in positivo per DoorDash

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader americano delle consegne di pasti
, che tratta in utile del 3,24% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che DoorDash
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,58%, rispetto a -1,19% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DoorDash
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 195,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 204,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 189,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)