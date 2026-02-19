Milano
11:52
45.758
-1,30%
Nasdaq
18-feb
24.899
+0,80%
Dow Jones
18-feb
49.663
+0,26%
Londra
11:52
10.610
-0,71%
Francoforte
11:52
25.064
-0,85%
Giovedì 19 Febbraio 2026, ore 12.09
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: allunga il passo Orange
Parigi: allunga il passo Orange
Migliori e peggiori
,
In breve
19 febbraio 2026 - 09.50
Prepotente rialzo per la
società di tlc
, che mostra una salita bruciante del 4,77% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Orange
+4,06%
