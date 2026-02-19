Parigi: pioggia di acquisti su Orange

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di tlc
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,77%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Orange
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 17,92 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 17,37. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 17,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)