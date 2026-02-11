Parigi: risultato positivo per Orange

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di tlc
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Orange
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,59%, rispetto a +1,54% dell'indice di Parigi
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,97 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,54. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,26.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)