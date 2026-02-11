Milano 13:11
46.413 -0,83%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:11
10.430 +0,73%
Francoforte 13:11
24.958 -0,12%

Parigi: risultato positivo per Orange

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di tlc, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,22%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Orange mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,59%, rispetto a +1,54% dell'indice di Parigi).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 16,97 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 16,54. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 16,26.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
