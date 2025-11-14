Piazza Affari: andamento negativo per Pirelli

gruppo attivo nella produzione di pneumatici

FTSE Italia Mid Cap

Pirelli

indice delle società a media capitalizzazione

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,26% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,048 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,926. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,884.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)