Milano 13:42
43.791 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:43
9.628 -1,83%
Francoforte 13:42
23.656 -1,60%

Piazza Affari: andamento negativo per Pirelli

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Pirelli
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici, in flessione del 2,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Pirelli rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6,048 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5,926. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5,884.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```