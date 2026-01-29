Milano
11:05
45.328
+0,42%
Nasdaq
28-gen
26.023
0,00%
Dow Jones
28-gen
49.016
+0,02%
Londra
11:05
10.192
+0,37%
Francoforte
11:05
24.534
-1,16%
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 11.21
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in acquisto Pirelli
Piazza Affari: in acquisto Pirelli
Migliori e peggiori
,
In breve
29 gennaio 2026 - 09.35
Brilla il
gruppo attivo nella produzione di pneumatici
, che passa di mano con un aumento del 4,04%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti Pirelli
Piazza Affari: brillante l'andamento di Pirelli
A Piazza Affari, forte ascesa per Pirelli
Piazza Affari: balza in avanti Pirelli
Titoli e Indici
Pirelli & C
+4,04%
Altre notizie
Piazza Affari: movimento negativo per Pirelli
Pirelli, upgrade di Bernstein a Outperform con aumento target price
Piazza Affari: risultato positivo per Pirelli
Pirelli, Camfin non intende rinnovare il patto parasociale con Sinochem
Pirelli, CNRC presenta proposta per risolvere problemi governance. Camfin: soluzione pregiudizievole per business
Berenberg preferisce Pirelli a Michelin e Continental: avvia copertura con Buy
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto