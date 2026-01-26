Piazza Affari: movimento negativo per Pirelli

gruppo attivo nella produzione di pneumatici

FTSE Italia Mid Cap

Pirelli

azienda milanese

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,437 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,329. L'equilibrata forza rialzista dell'è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,545.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)