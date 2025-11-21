Milano 13:54
42.717 -0,47%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:54
9.517 -0,12%
Francoforte 13:54
23.193 -0,37%

Piazza Affari: giornata depressa per Hera

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono l'azienda multiservizi, che passa di mano con un calo del 2,00%.
