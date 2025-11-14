Milano 16:59
44.009 -1,67%
Nasdaq 16:59
25.050 +0,22%
Dow Jones 16:59
47.148 -0,65%
Londra 16:59
9.688 -1,23%
Francoforte 16:59
23.860 -0,76%

Piazza Affari: in perdita il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia crolla del 3,04%, scendendo fino a 8.794,81 punti.
Condividi
```