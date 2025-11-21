Milano 15:30
42.746 -0,40%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 15:30
45.927 +0,38%
Londra 15:30
9.522 -0,06%
Francoforte 15:30
23.212 -0,29%

Piazza Affari: peggiora il comparto immobiliare italiano

L'Indice delle società immobiliari in Italia crolla dell'1,71%, scendendo fino a 8.706,91 punti.
