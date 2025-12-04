Milano 17:01
43.472 +0,21%
Nasdaq 17:01
25.524 -0,32%
Dow Jones 17:01
47.901 +0,04%
Londra 17:01
9.725 +0,34%
Francoforte 17:01
23.904 +0,89%

Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto immobiliare italiano
Depressa l'indice delle società immobiliari in Italia, che scambia sotto i livelli della vigilia a 8.888,82 punti.
Condividi
```