Milano 10:07
44.433 -0,72%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:07
9.705 -1,05%
Francoforte 10:07
23.887 -0,64%

Piazza Affari: performance negativa per BPER

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per BPER
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo del 2,83%.

La tendenza ad una settimana di BPER è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, la Banca Popolare emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```