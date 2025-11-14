Piazza Affari: performance negativa per BPER

(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano
, che passa di mano con un calo del 2,83%.
La tendenza ad una settimana di BPER
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, la Banca Popolare emiliana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,56 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,71.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)