Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:05
24.968 +0,38%
Dow Jones 21:05
47.091 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Piazza Affari: giornata fiacca per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata fiacca per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Si posiziona sotto la parità il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 106.849,95 punti.
Condividi
```