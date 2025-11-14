Wall Street zavorrata dai tech: tornano i timori di scoppio di una bolla

Nvidia

Broadcom

Alphabet

Oracle

(Teleborsa) -ha chiuso ieri un'altraa causa della pesante, che continua a dare segnali di estrema volatilità e ripresenta l'eventualità di esistenza di una. In realtà, secondo, il mercaot statunitense, ma le valutazioni delle big della tecnoliogia ed altri indicatori suggeriscono che ci si sta avvicinando molto. Esisterebbero in particolareI principali- Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq - insieme all'indice Russell 2000, che rappresenta le società a più bassa capitalizzazione, hanno chiuso una giornata drammatica, lae registrando massicce perdite nel settore tecnologico.Ilha perso ieri l'1,65%, azzerando i guadagni accumulati il giorno precedente, quando aveva superato quota 48.000 punti, mentreha ceduto l'1,66%. La performance peggiore è quella del, scivolato del 2,29%, a causa delle pessime performance di, che hanno perso rispettivamente il 3,6% ed il 4,3%, mentre, la società madre di Google, ha perso il 2,8%.Da inizio settimana, l'S&P 500 è in rialzo di circa lo 0,1% e il Dow Jones dell'1%, mentre il Nasdaq è in calo di quasi lo 0,6%.Leper l'esistenza di una bolla sono state, che ha spaventato gli investitori a causa di alte valutazioni, l'aumento degli investimenti e del debito.Secondo gli esperti di Goldman Sachs vi sonosul modello di quella delle Dot-com, scoppiata nel 2000. E sebbene gli esperti della banca d'affari statunitense non vedano un rischio imminente di bolla, il mercato sta avvicinando livelli critici che potrebbero giustificarla.Gli indicatori da monitorare, secondo Goldman sono cinque: ledei titoli tech, l'aumento degli, la riduzione dei, l'aumento del, l'ampliamento degliFra gli altri fattori che hanno condizionato l'andamento di Wall Street negli ultimi giorni c'è il, che potrebbe deludere le aspettative e confermare un livello invariato dei tassi nell'ultima riunione dell'anno il prossimo 9-10 dicembre. Secondo i futuredel CME, gli operatori stanno ora scontando une comunque in calo rispetto al 62,9% di qualche giorno fa ed al 95,5% di un mese fa.La, durato ben sei settimane,, che sono tornati poi ad interrogarsi sugli effetto del blocco delle attività governative, specie dopo che una portavoce della Casa Bianca ha paventato la possibilità che alcuni dati macro perduti durante il periodo non saranno mai più recuperabili.