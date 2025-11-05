Avvio debole per Wall Street dopo dati sul lavoro privato di ottobre

(Teleborsa) - Avvio debole per Wall Street
, dopo la chiusura in forte ribasso di ieri. Riporta una variazione pari a +0,1% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.767 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,22%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,22%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia
(+0,53%) e materiali
(+0,51%).
Il contesto resta appesantito dai dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale
. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali
. Tra le società che hanno diffuso i conti oggi, Humana
e McDonald's
. , mentre si attende l'uscita dei risultati di Qualcomm
.
Con lo shutdown
delle attività governative statunitensi ancora in corso, gli osservatori oggi si devono accontentare del dato ADP
sui salari del settore privato. L’occupazione non agricola di ottobre
è cresciuta di 42 mila unità negli Stati Uniti
, invertendo la rotta di settembre (-29 mila, dato rivisto da -32 mila), e oltre i 32 mila attesi dal consensus.