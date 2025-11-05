Milano 15:51
Avvio debole per Wall Street dopo dati sul lavoro privato di ottobre

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Avvio debole per Wall Street, dopo la chiusura in forte ribasso di ieri. Riporta una variazione pari a +0,1% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.767 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,22%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,22%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti energia (+0,53%) e materiali (+0,51%).

Il contesto resta appesantito dai dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali. Tra le società che hanno diffuso i conti oggi, Humana e McDonald's. , mentre si attende l'uscita dei risultati di Qualcomm.

Con lo shutdown delle attività governative statunitensi ancora in corso, gli osservatori oggi si devono accontentare del dato ADP sui salari del settore privato. L’occupazione non agricola di ottobre è cresciuta di 42 mila unità negli Stati Uniti, invertendo la rotta di settembre (-29 mila, dato rivisto da -32 mila), e oltre i 32 mila attesi dal consensus.
