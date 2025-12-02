Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che continuano a interrogarsi sulle mosse delle banche centrali, mentre sembrano concordi su un taglio dei tassi americani di 25 punti base, da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario la prossima settimana.
Sullo sfondo rimangono i timori su una eventuale bolla dei titoli tech e, i riflettori puntati sull'Ucraina e su un possibile accordo di pace: a Mosca è volato l’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
si attesta sui valori della vigilia a 47.335 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 6.836 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,59%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,39%).