Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori che continuano a interrogarsi sulle mosse delle banche centrali, mentre sembrano concordi su un taglio dei tassi americani di 25 punti base, da parte della Federal Reserve, nella riunione in calendario la prossima settimana.Sullo sfondo rimangono i timori su una eventuale bolla dei titoli tech e, i riflettori puntati sull'Ucraina e su un possibile accordo di pace: a Mosca è volato l’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 47.335 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 6.836 punti. In frazionale progresso il(+0,59%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l'(+0,39%).