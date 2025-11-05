Wall Street chiude in deciso ribasso con Big Tech

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso gli scambi in forte ribasso, appesantita dal settore tecnologico, che è stato investito dalle vendite sui dubbi relativi al possibile scoppio di una bolla speculativa. L'attenzione del mercato resta comunque concentrata sulle trimestrali, unico segnale sullo stato di salute dell'economia dopo che lo shutdown ha bloccato gli aggiornamenti dei dati macroeconomici.
A New York, si è mosso sotto la parità il Dow Jones
, che scende a 47.085 punti, con uno scarto percentuale dello 0,53%; sulla stessa linea, perde terreno l'S&P-500
, che si ferma a 6.772 punti, ritracciando dell'1,17%.
Pessimo il Nasdaq 100
(-2,07%); con analoga direzione, variazioni negative per l'S&P 100
(-1,27%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti finanziario
(+0,55%) e beni di consumo per l'ufficio
(+0,52%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica
(-2,27%), beni di consumo secondari
(-1,85%) e telecomunicazioni
(-1,53%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Travelers Company
(+3,59%), Merck
(+1,66%), Home Depot
(+1,25%) e Coca Cola
(+1,02%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Caterpillar
, che ha terminato le contrattazioni a -4,03%.
Sensibili perdite per Nvidia
, in calo del 3,96%.
In rosso Boeing
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,18%.
Spicca la prestazione negativa di Cisco Systems
, che scende del 2,86%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Marriott International
(+3,16%), Old Dominion Freight Line
(+2,82%), O'Reilly Automotive
(+2,32%) e Verisk Analytics
(+2,14%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su CDW
, che ha chiuso a -8,51%.
In apnea Palantir Technologies
, che arretra dell'8,06%.
Tonfo di Micron Technology
, che mostra una caduta del 7,09%.
Lettera su Shopify
, che registra un importante calo del 6,94%.