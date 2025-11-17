Amazon verso emissione obbligazionaria in sei tranche. Fitch assegna "AA-", S&P "AA"

Amazon

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, ha presentato un prospetto preliminare alla SEC per l'ha assegnato unall'emissione di obbligazioni non garantite proposta da Amazon. L'agenzia di rating spiega che il ricavato sarà utilizzato per scopi aziendali generali, tra cui il finanziamento del capitale circolante e delle spese in conto capitale. Il Long-Term Issuer Default Rating di Amazon, pari a "AA-", con un outlook stabile, riflette la posizione di leadership nei servizi globali di e-commerce e cloud computing, la stretta relazione con i clienti, la dimensione significativa con circa 155 miliardi di dollari di EBITDA TTM a settembre 2025, una solida generazione di FCF e una ragionevole leva finanziaria EBITDAR che si prevede scenderà al di sotto di 2,0x. Amazon vanta una comprovata esperienza nell'attuazione della sua visione strategica e la sua piattaforma operativa flessibile offre opportunità di crescita in numerosi settori verticali.I rischi per il profilo creditizio di Amazon includono unae le continue attività normative relative alla quota di mercato e alle pratiche commerciali dell'azienda. Tuttavia, questi rischi sono mitigati dalla significativa flessibilità finanziaria dell'azienda.ha invece assegnato ilall'obbligazioni senior non garantite proposte da Amazon. Il rating a lungo termine "AA" dell'emittente e l'outlook stabile della società rimangono invariati. Le obbligazioni avranno un rating pari al debito senior non garantito esistente della società. Amazon utilizzerà i proventi netti per scopi aziendali generali, tra cui potenzialmente il rimborso del debito, acquisizioni, investimenti, capitale circolante, investimenti in controllate, capex e riacquisti di azioni.Viene sottolineato che Amazon hain rapida crescita. S&P prevede che la leadership di Amazon nei servizi basati su cloud attraverso il suo segmento AWS le consentirà di trarre vantaggio dal fatto che sempre più aziende spostano la spesa IT verso il cloud e dall'accelerazione della domanda di servizi correlati all'intelligenza artificiale."Ladi capitale per il business dei servizi cloud di Amazon, con l'espansione della capacità infrastrutturale di Amazon - si legge nella nota di S&P - L'azienda ha aumentato i suoi investimenti del 67% su base annua, raggiungendo i 93 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, e prevede un aumento nel 2026. Prevediamo un investimento di 125 miliardi di dollari per l'intero anno nel 2025, con un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno scorso. Gli investimenti dell'azienda sosterranno la domanda di intelligenza artificiale e servizi core, silicio personalizzato come Trainium e infrastrutture tecnologiche a supporto dei segmenti Nord America e Internazionale. Inoltre, l'azienda continua a investire nella propria rete di distribuzione e trasporto per supportare la crescita del business, migliorare la velocità di consegna e ridurre i costi di servizio. Gli investimenti iniziali di Amazon in AWS forniscono capacità in anticipo rispetto alla domanda, il che comporta dei rischi".L'agenzia di rating prevede che il ritmo sostenuto degli investimenti continui, con un conseguente modesto aumento della leva finanziaria. La leva finanziaria rettificata, per i 12 mesi terminati il ??30 settembre 2025, era pari a 0,5x, e viene previsto un lieve aumento con questa emissione di debito. Tuttavia, la società ha un ampio margine di sicurezza contro il declassamento di 1,5x per l'attuale rating e prevede che il