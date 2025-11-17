Milano 14:09
43.790 -0,47%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:09
9.679 -0,20%
Francoforte 14:09
23.726 -0,63%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,01%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 43.997,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,01%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato +0,01%, a quota 43.997,86 in apertura.
Condividi
```