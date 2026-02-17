Milano 16-feb
45.419 -0,03%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 16-feb
10.474 +0,26%
Francoforte 16-feb
24.801 -0,46%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Tokyo (-0,12%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 56.741,07 punti

Il Principale indice azionario giapponese tratta con un moderato -0,12%, a quota 56.741,07 in apertura.
