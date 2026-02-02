Milano 30-gen
0 0,00%
Nasdaq 30-gen
25.552 -1,28%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 30-gen
10.224 +0,51%
Francoforte 30-gen
24.539 +0,94%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 27.387,11 in apertura.
