Milano 14:11
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:11
9.673 -0,26%
Francoforte 14:11
23.711 -0,69%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,2%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,2%, a quota 16.313,5 in apertura.
