Milano 17:35
43.767 -0,52%
Nasdaq 22:00
24.800 -0,83%
Dow Jones 22:01
46.590 -1,18%
Londra 17:35
9.675 -0,24%
Francoforte 17:35
23.591 -1,20%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Perde terreno l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 506,1 punti, ritracciando dell'1,12%.
