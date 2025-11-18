Milano
13:21
43.013
-1,72%
Nasdaq
17-nov
24.800
0,00%
Dow Jones
17-nov
46.590
-1,18%
Londra
13:21
9.551
-1,29%
Francoforte
13:21
23.266
-1,37%
Martedì 18 Novembre 2025, ore 13.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ EURO STOXX Automobiles & Parts, scendono le quotazioni a Eurozona
EURO STOXX Automobiles & Parts, scendono le quotazioni a Eurozona
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
18 novembre 2025 - 10.00
Profondo rosso per l'
indice europeo del settore auto e ricambi
, che retrocede a 493,95 punti, in netto calo dell'1,86%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Vola a Eurozona l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Titoli e Indici
Euro Stoxx Autos & Parts
-2,52%
Altre notizie
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: cresce senza grande impeto l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto