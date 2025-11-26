Milano 16:52
43.107 +0,96%
Nasdaq 16:52
25.171 +0,61%
Dow Jones 16:52
47.350 +0,50%
Londra 16:52
9.690 +0,84%
Francoforte 16:52
23.668 +0,87%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Cede alle vendite l'indice europeo del settore auto e ricambi, che retrocede a 493,3 punti.
Condividi
```