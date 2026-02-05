Milano 13:25
Francoforte: positiva la giornata per Siemens

(Teleborsa) - Bene la compagnia elettronica tedesca, con un rialzo dell'1,98%.

La tendenza ad una settimana di Siemens è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società tech suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 243,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 248,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 240,5.

