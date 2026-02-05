Francoforte: positiva la giornata per Siemens

(Teleborsa) - Bene la compagnia elettronica tedesca
, con un rialzo dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di Siemens
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società tech
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 243,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 248,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 240,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)