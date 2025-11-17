Francoforte: in calo Lanxess

compagnia chimica tedesca

Germany MDAX

Lanxess

società che produce prodotti chimici e polimeri

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,58%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dallarestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 17,19 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 17,65. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 18,11, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)