Milano 14:14
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:14
9.672 -0,27%
Francoforte 14:14
23.708 -0,71%

Francoforte: performance negativa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Sottotono Delivery Hero, che passa di mano con un calo del 3,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Delivery Hero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
