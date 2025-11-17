Francoforte: performance negativa per Delivery Hero

(Teleborsa) - Sottotono Delivery Hero
, che passa di mano con un calo del 3,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Delivery Hero
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Delivery Hero
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 16,21 Euro con area di resistenza individuata a quota 16,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)