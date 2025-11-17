Milano
14:14
43.760
-0,53%
Nasdaq
14-nov
25.008
+0,06%
Dow Jones
14-nov
0
0,00%
Londra
14:14
9.672
-0,27%
Francoforte
14:14
23.708
-0,71%
Lunedì 17 Novembre 2025, ore 14.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: performance negativa per Lanxess
Francoforte: performance negativa per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
17 novembre 2025 - 13.00
Composto ribasso per la
compagnia chimica tedesca
, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: performance negativa per Lanxess
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
Francoforte: andamento sostenuto per Lanxess
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
-4,37%
Altre notizie
Male Lanxess sul mercato azionario di Francoforte
Francoforte: in calo Lanxess
Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
Francoforte: performance negativa per Aixtron
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto