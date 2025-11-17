Milano 14:14
Francoforte: performance negativa per Lanxess

Composto ribasso per la compagnia chimica tedesca, in flessione del 2,58% sui valori precedenti.
