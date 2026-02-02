AstraZeneca debutta al NYSE: svolta strategica verso il mercato USA

(Teleborsa) - Le azioni AstraZeneca
inizieranno a essere negoziate sulla Borsa di New York (NYSE), dopo aver trasformato la propria presenza negli Stati Uniti da American Depositary Receipts
(ADR
) quotati al Nasdaq a una vera e propria quotazione ordinaria.
La scelta segna un ulteriore spostamento del baricentro dell’azienda verso gli Stati Uniti, da cui proviene quasi metà dei ricavi. Il maggiore produttore farmaceutico del Regno Unito, ha spiegato che la nuova struttura darà pari peso alle quotazioni nel Regno Unito, in Svezia e negli Stati Uniti, facilitando al tempo stesso l’accesso degli investitori americani alle azioni ordinarie.
Il passaggio riflette la crescente importanza del mercato USA per la strategia di espansione delineata dal CEO, Pascal Soriot
, e potrebbe nel tempo ridurre la centralità della quotazione londinese. AstraZeneca ha inoltre annunciato un piano di investimenti da 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti entro il 2030, mentre ha sospeso l’espansione da 200 milioni di sterline della sede centrale nel Regno Unito, in un contesto segnato anche dalle pressioni legate ai dazi del presidente Donald Trump.
La mossa consentirà inoltre agli investitori di acquistare azioni senza pagare l'imposta di bollo
, la tassa britannica sulle transazioni finanziarie, con un potenziale impatto negativo per il Tesoro stimato in 200 milioni di sterline l’anno. Un eventuale successo dell’operazione potrebbe incoraggiare altre società del FTSE 100 a seguire la stessa strada.
Il fenomeno si inserisce in un trend più ampio: il trading degli ADR delle aziende britanniche è cresciuto di oltre l’80% tra il 2019 e il 2024, con AstraZeneca in aumento del 34% nello stesso periodo, mentre i volumi a Londra sono saliti di meno dell’8%. Anche altri grandi nomi come Barclays
, Diageo
, British American Tobacco
e GSK
hanno registrato forti incrementi negli scambi dei propri ADR.
AstraZeneca continuerà comunque a essere quotata su Londra, Stoccolma e New York, mantenendo il simbolo “AZN” su tutte e tre le piazze.