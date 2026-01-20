Londra: scambi negativi per British American Tobacco

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce sigarette
, che presenta una flessione del 2,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di British American Tobacco
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di British American Tobacco
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,31 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 42,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)